Vandaal vernielt historische muur op Wijngaardberg: “Vijf jaar en duizenden uren werk weg”

KESSEL-LO Joint kost veertiger vier maand rijverbod en boete

5 maart Een 40-jarige man uit Tielt-Winge is in beroep veroordeeld tot vier maand rijverbod en 1.600 euro boete voor rijden onder invloed. Driss H. werd op 19 oktober 2019 omstreeks 21 uur op de Tiensesteenweg uit het verkeer gehaald in Kessel-Lo. De man testte positief voor cannabis en de technische keuring van zijn auto was een half jaar vervallen. De. man verklaarde de positieve test doordat hij ‘s ochtends een joint had gerookt. H. werd in het verleden al vijftien maal veroordeeld voor verkeersgerelateerde feiten en voor drugs in 2002. De man vroeg in beroep een mildere straf maar daar ging de rechtbank niet op in. De veertiger werd deze maand ook nog veroordeeld tot vier maanden cel voor slagen aan een andere man. Hij nam het slachtoffer in een houdgreep in een winkel toen die een opmerking maakte over het gedrag van zijn kind.