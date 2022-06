Vanaf dit jaar hoef je geen twintig bekertjes meer te rapen voor gratis drankbonnetje op Rock Werchter: “We verlagen het aantal naar vijftien”

Een festival organiseren heeft een immense impact op het milieu. “Wij zijn ons daar zeer van bewust. Al vele jaren zetten wij ons in om de festivals in Werchter op een meer duurzame manier te organiseren. Toen Yourope, de vereniging van Europese festivals, in het seizoen 2006/2007 hun Green ’n Clean programma met richtlijnen voor groenere festivals lanceerde, mocht Rock Werchter het bijhorende label meteen in ontvangst nemen. Groener ondernemen moet”, weet Nele Bigaré van het organiserende Live Nation. “Groenere festivals zijn realiseerbaar. We leggen onszelf duidelijke doelstellingen op. We sluiten aan bij het Green Nation charter. Het hoofddoel daarvan is de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met de helft te verminderen. Stap voor stap gaan we naar opnieuw meer duurzaamheid. Ook in 2022 nemen we nieuwe initatieven”, vertelt Bigaré.

Trein en bus zijn al jaren een vaste waarde om op het festivalterrein te geraken. Maar er is nog meer. Ook wie maar één dag naar Rock Werchter komt, kan nu met het openbaar vervoer heen én terug reizen. Na afloop van elke festivaldag rijden er vanuit station Leuven twee nachttreinen. Eentje met bestemming Mechelen – Antwerpen, een andere met bestemming Brussel – Gent Sint-Pieters. Tijdens Werchter Boutique en TW Classic kunnen festivalgangers -tegen een kleine vergoeding- ​ genieten van openbaar vervoer. De NMBS legt eveneens nachttreinen in na afloop van de dagfestivals.

Glas

“Minder afval produceren is een werk van samen”, gaat Bigaré verder. “Eten serveren we op bordjes van karton, plastic rietjes zijn al jaren gebannen. In onze apero-zones, de hospitality ruimtes en backstage serveren we dranken in glas. Voor crew en vrijwilligers en artiesten zijn er waterpunten met gekoeld kraantjeswater. Leveranciers en sponsors worden aangemoedigd om verpakkingsmateriaal te verminderen. Gadgets die uitgedeeld worden zijn recycleerbaar.”

​Dranken in het Festivalpark worden geserveerd in rPET bekers en dito flesjes. Die zijn niet herbruikbaar, wel recycleerbaar. De ingezamelde rPET bekers en flesjes worden tot nieuwe rPET verwerkt die opnieuw door de drankenpartners gebruikt worden.

Van 20 naar 15

Jarenlang moest je ook twintig bekers verzamelen om in te ruilen tegen één drankbon. Vanaf dit jaar heb je slechts vijftien bekers nodig om een drankbonnetje op zak te steken. Ook het eco-team wordt uitgebreid, en worden er nog meer én betere vuilbakken geplaatst. Bijzondere aandacht is er voor het stroomverhaal. ​Met de aanleg van het landschapspark kreeg het Festivalpark een hoogspanningscabine. Onder andere een groot deel van de backstage draait vanaf de eerste dag van de opbouw op groene stroom van lokale energieopwekkers. Er wordt maximaal groen netstroom ingezet. Dieselgeneratoren zijn echter niet verdwenen, maar er zijn er minder dan ooit. De dieselgeneratoren worden ook slimmer gebruikt.

Door ze in powerplants te verenigen is er minder vermogen nodig. Het brandstofverbruik wordt bijgevolg kleiner. Meer besparen doen we door het plaatsen van hoogrendementsverlichting. Moeilijk bereikbare zones waar niet permanent nood is aan stroom rusten we uit met hybride oplossingen. Samen met partner The Powershop wordt onderzocht welke permanent duurzamere middelen kunnen ingezet worden.

Groene Slope

Onder andere Rock Werchter’s vierde podium The Slope draait volledig op lokaal opgewekte groene energie dankzij een samenwerking met energieplatform Bolt. Ook op The Hive wordt samen met Bolt gekozen voor minder fossiele brandstoffen door de inzet van mobiele zonnepanelen en een batterij aangesloten op groene netstroom.

De sanitaire faciliteiten werden in 2015 vernieuwd. Het Festivalpark is uitgerust met vacuümtoiletten, die verbruiken per spoelbeurt net geen liter water. Dat is een pak minder dan een gewoon toilet dat vijf tot tien liter water per spoelbeurt verbruikt. Het sanitair afvalwater wordt in buffertanks opgevangen en naar Aquafin afgevoerd waar het gezuiverd wordt.