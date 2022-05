Vaccinatiecentrum De Toren bedient vanaf nu inwoners zes gemeenten én Oekraïeners

ROTSELAAR BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer krijgt De Plas eindelijk die zomerbar? Hoe zit het met het nieuwe jeugdhuis in het centrum? Waar blijven die sociale woningen?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Rotselaar, een dorp met vele facetten en dat vooral een gebrek heeft aan lokale handelaars in de dorpscentra. Maar aan ontspanning en vrije tijd lijkt er daarentegen geen gebrek te zijn en met infrastructuurwerken aan domein Ter Heide lijkt er nog heel wat moois op komst.

28 april