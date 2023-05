Twee trajectcontroles van de tien vanaf volgende maand actief: zes flitspalen volgen nog

FOTOREPO De eerste beelden van panora­misch kasteel­park de Bunswyck…

De Leuvense gemeenteraad keurde zopas de aankoop van panoramisch kasteelpark de Bunswyck langs Tiensesteenweg goed. Volgens schepen Carl Devlies (CD&V) is het natuurdomein -tot op heden niet publiekelijk toegankelijk- een unieke aanwinst voor inwoners en bezoekers van de stad. De Leuvense schepen van Onroerend Erfgoed nam HLN Leuven mee naar het unieke park dat de stad Leuven welgeteld 1,1 miljoen euro zal kosten. Onze huisfotograaf Patrick Vertommen leefde zich helemaal uit en brengt de groene parel die in de toekomst veel Leuvenaars en toeristen rust zal brengen mooi in beeld.