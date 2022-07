Tunnel Duitsveldbaan afgesloten voor nieuw kunstproject: “Hier komt een prachtig zeelandschap”

Wielrennen U23 Tuur Dens pakt ondanks val toch Europees zilver met de Belgische ploeg: “Tevreden, maar wat als ik niet val?”

Tuur Dens (Sport Vlaanderen-Baloise) heeft samen met zijn ploegmaats van de Belgische U23 zilver gepakt in de ploegenachtervolging op het in Portugal. De Belgen kruidden de prestatie met een nieuw Belgisch record in de kwailificaties. In de finale, tegen Italië, kwam Dens ten val waardoor de Italianen vrij spel hadden voor goud. “Heel erg jammer. Zilver is knap, maar wat als ik niet val? Goud? Misschien wel, al zullen we dat nooit weten”, zegt Tuur Dens.

