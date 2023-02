Tour Elentrik Rotselaar zoekt artistiek talent onder inwoners om kastjes om te toveren in streetart

Ze trekken je aandacht in het straatbeeld: de kastjes van Tour Elentrik. Dit jaar volgt er een nieuwe reeks. En niet zomaar een reeks, want jij bent aan zet. Na een workshop krijg je zelf de kans om van een elektriciteitskastje een indrukwekkend kunstwerk te maken.

Op de fiets of tijdens een wandeling met vrienden of familie. Op tal van locaties ontdek je kunst in het straatbeeld van de gemeente Rotselaar. Het zorgt voor verbinding tussen inwoners. Zo waren er al de ‘North West Walls’, de jaarlijks wisselende streetartkunst op de zeecontainers in het festivalpark van Werchter. Of ‘Tunneltaal’, het streetartproject in de tunnel tussen de Drielindenstraat en de Abdijlaan, dat heel wat mensen beroerde. Het project van Manon Lambeens won zelfs de publieksprijs op de prestigieuze Henry van de Velde Awards.

En afgelopen jaar zette de eerste editie van ‘Tour Elentrik’ professionele kunstenaars, zoals Bearhole en Simon Mannaerts, aan het werk. De kunstwerken zijn te bewonderen op verschillende plaatsen in de gemeente. Daarnaast toverden de kunstenaars van Treepack ook de tunnel in de Duitsveldbaan om tot een adembenemend zeelandschap, met als projectnaam Into The Blue. Je duikt er tijdens het rijden onder in een unieke beleving waardoor je je spontaan in een onderzeeër waant. Alsof je op reis vertrekt naar een andere bestemming.

Nieuwe reeks

“En hier stopt het niet. Na de eerste ‘Tour Elentrik’ met professionele kunstenaars, is het nu aan onze inwoners. Dit voorjaar kunnen inwoners van Rotselaar zich aanmelden voor een workshop streetart onder professionele begeleiding van kunstenaars van Treepack”, aldus cultuurschepen Patrick Vervoort (CD&V). “Lokale en professionele artiesten gaan samen aan de slag gaan om monotone en grijze elektriciteitskasten te voorzien van een knappe kunstlaag.”

Inschrijven

Heb je artistiek talent? Ben je een lokale creatieveling? Of heb je veel interesse, maar weinig of geen ervaring met spraypaint? Op zaterdag 1 april organiseert Treepack een workshop waarin ze de basistechnieken uitgeleggen. En ze geven tips en tricks om meteen aan de slag te kunnen.

Wil je deze unieke kans niet missen om je creatieve talent te tonen aan de rest van Rotselaar? Stel je dan uiterlijk op 5 maart kandidaat via: lisa@treepack.net met je naam, motivatie, ervaring met tekenen of schilderen, e-mail en telefoonnummer. Of vul je gegevens in via: https://forms.gle/JkoPeYQVYTYeNwLJ6.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.