Tal van bestuurders betrapt op overdreven snelheid

LEUVEN Voormalig cafébaas Oude Markt krijgt boete van 28.800 euro voor inbreuken op sociale wetgeving

Een voormalig cafébaas van de Oude Markt in Leuven heeft een geldboete van 28.800 euro gekregen in de strafrechtbank voor inbreuken op de sociale wetgeving. Bar Bizar van de twintiger ging ondertussen failliet, maar ondertussen stortte J.M. zich in een nieuwe uitdaging in het nachtleven.

18:05