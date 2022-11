Succesvolle restauratie Drielindenkapel en Gildenkapel gevierd met burendrink

WERCHTER/HAACHT Hedwig De Meyer, de grote baas van podiumbou­wer Stageco, zet stap opzij: “Het momentum afgewacht tot business terug gestabili­seerd was”

De leiding van Stageco, ‘s werelds bekendste podiumbouwer, komt na meer dan vier decennia in nieuwe handen. Bijna 45 jaar nadat Hedwig De Meyer het Belgische Stageco oprichtte, heeft hij besloten zijn rol als CEO van Stageco België over te dragen aan Hans Willems van WICREATIONS en dit met ingang van 1 januari 2023. Willems is geen onbekende in het bedrijf met roots in Werchter.

