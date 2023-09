Nieuwe wegdekre­flec­to­ren in Rotselaar met de hulp van vzw Lorenz 92

In de aanloop naar het nieuwe schooljaar plaatst de gemeente Rotselaar wegdekreflectoren aan belangrijke oversteekplaatsen. En dat doet de gemeente in samenwerking met de vzw Lorenz 92. De ouders van Lorenz, die met hun vzw Lorenz 92 de herinnering aan hun zoon levend houden, investeren mee in de oplichtende ledlampjes. Samen willen de gemeente Rotselaar en de vzw Lorenz 92 de veiligheid aan schoolomgevingen en oversteken vergroten.