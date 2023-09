OUDSTE BELGEN. Jacqueline Van den Broeck (105) kookt nog elke dag haar eigen potje: “Kinderen die frank zijn tegen hun ouders, dat is zó lelijk”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week spreken we met Jacqueline ‘Tine’ Van den Broeck, de oudste inwoonster uit Aarschot. In juni werd ze 105 jaar en woont in een van de huisjes op het Begijnhof. Dat gaat nog goed, want buiten het dagelijks bezoek van de verpleegster kookt ze nog elke dag haar eigen potje. “In al die jaren hebben mijn man en ik nooit ruzie gemaakt.”