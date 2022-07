Spitsstrook E314 richting Limburg opnieuw open

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op dinsdag 7 juni met het plaatsen van enkele geluidsschermen. Tijdens de ingreep werd de spitsstrook ingenomen door werfverkeer en gold een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. Na het bouwverlof is het de beurt aan de andere kant van de weg, in de richting van Leuven. Opnieuw zullen dezelfde veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het Agentschap verwacht de werken op 12 september te starten, en 26 september af te kunnen ronden.