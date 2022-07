Slotdag van Rock Werchter: files lijken voorlopig mee te vallen

Rotselaar/HaachtRock Werchter is aan dag 4 toe en dus moeten de festivalgangers nog een laatste keer aanschuiven om op de weide te geraken. Al valt het voorlopig nog mee met de files richting het festival. Het verkeer verloopt moeizaam in Haacht en Rotselaar, maar de vorige dagen was het met wachttijden tot drie uur toch langer aanschuiven.