Slag aan de Molen herdenkt 325 overleden soldaten

Daarom zal er, naar jaarlijkse gewoonte, op zondag 11 september een herdenkingsplechtigheid van de ‘Slag aan de Molen’ plaatsvinden. Die plechtigheid wordt georganiseerd door het gemeentebestuur in samenwerking met de oudstrijdersbond van Wezemaal/ Rotselaar, de vereniging van het 5de Linie Regiment en het Regiment Bevrijding – 5de Linie. Om half negen ‘s ochtends wordt gestart met een welkomstkoffie in de parochiezaal van Rotselaar. Een uur later is de eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk. Om kwart over tien volgt dan een herdenkingsmoment aan de kerk en is er een optocht naar de gedenksteen aan de Molen. De herdenking wordt ‘s middags afgesloten met een receptie in De Mena.