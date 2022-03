Senioren sportelen eind maart in Rotselaar

Voor de 44ste keer is er de regionale sporteldag van de ILV sportregio Winge-Demervallei, een samenwerking tussen de sportdiensten van Rotselaar, Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge. Op deze sportdag kunnen alle senioren uit de regio in een gezellige en ontspannen sfeer proeven van sport op hun maat.

Concreet kunnen de senioren op dinsdagvoormiddag 29 maart 2022 van 10 tot 13 uur één of meerdere sportsessies volgen aan Sportoase de Meander in Rotselaar. Kies één lange beweegsessie (een bepijlde wandeltocht, toeristische wandeling of begeleide fietstocht) of kies drie kortere beweegsessies (een beweegroute, mindful walk, petanque, wandelvoetbal, kubb, vrij zwemmen en sauna, drums alive, indoor cycling, easyfit, aquafit, tai chi, stoelyoga, badminton, netbal of line dance).

Schepen voor Sport Bart De Vos vindt het belangrijk dat senioren weer samen kunnen bewegen en sporten. “Sporters beleven meer. Dat onze senioren eindelijk na twee coronajaren opnieuw kunnen komen sportelen, zal ongetwijfeld veel deugd doen, zowel mentaal als fysiek. Ik nodig dan ook alle senioren uit op onze sporteldag”, is De Vos enthousiast.

Inschrijven

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het digitale inschrijfformulier op www.sportregiowingedemervallei.be of bij de sportdienst van Rotselaar (sport@rotselaar.be of 016 61 64 50). Tijdig inschrijven is de boodschap en dat ten laatste op 22 maart, want er zijn een beperkt aantal plaatsen voor sommige sessies.

Door werken in de Hellichtstraat, Vakenstraat en Steenweg op Gelrode is Sportoase De Meander minder makkelijk bereikbaar met de auto. Een goed alternatief is de parking van Sportoase De Toren (Torenstraat 115). Op enkele minuten wandel je dan naar Sportoase Ter Heide via het pad langs de Plas.