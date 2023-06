Rotselaar opent gloednieuw zwempaviljoen aan de Plas : “Ideaal voor een zalige staycation”

Zwemzone ‘de Plas’ in recreatiedomein Ter Heide biedt veel inwoners de nodige verfrissing op warme zomerdagen. Op die manier is het een van dé ontmoetingsplaatsen in Rotselaar en regio. Met een gloednieuw zwempaviljoen én ponton is ‘de Plas’ klaar voor de toekomst. En ook gemeente Rotselaar is klaar voor de toekomst. Want ook de gedurfde huisstijl was in primeur te zien bij de opening van het zwempaviljoen. “Onze inwoners moeten niet zot investeren in een zwembad in eigen tuin, het lokaal bestuur investeert volop in openluchtzwemmen.”