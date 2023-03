Rotselaar ontwaakt onder sneeuwtapijt

De gemeente Rotselaar was voorzien en strooide op de wegen, fietspaden en fietsroutes. Toch raadt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan om thuis te blijven en verplaatsingen zo nodig uit te stellen. De voorbije 24 uur strooide het AWV bijna duizend ton zout. De eerste sneeuw viel woensdagochtend omstreeks 3 uur in de buurt van Brussel. Lang zullen we van het feeërieke tafereel niet kunnen genieten. In de loop van de voormiddag schuift er vanuit Frankrijk warmere lucht over de zuidelijke helft van het land. De smeltende sneeuw of sneeuw gaat er daar dan ook over in regen en vanaf de middag valt de neerslag op de meeste plaatsen ook als regen. De maxima schommelen tussen 2 en 3 graden in het noorden en het westen van het land, tot 7 graden in het zuiden van de Ardennen en tot 10 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is overwegend zwak tot matig uit oost tot noordoost in het noorden van het land en matig tot vrij krachtig in het zuiden uit zuidwest tot west met rukwinden tot 60 km/h. Zo meldt het KMI.