Rotselaar in de kijker op Open Monumentendag met tal van rondleidingen

Naar aanleiding van Open Monumentendag geeft Rotselaar een inkijk in haar rijke geschiedenis. De erfgoedwandeling toont je op die dag niet alleen de geschiedenis en architectuur van enkele unieke gebouwen, maar geeft je ook de mogelijkheid lezingen en rondleidingen bij te wonen. Een unieke kans voor een blik achter de schermen, die tot stand kwam in samenwerking met de intergemeentelijke erfgoeddienst WinAr. De erfgoedwandeling vind je in een brochure met daarbij ook extra uitleg over de verschillende historische plaatsen en gebouwen. Alle inwoners van Rotselaar-Dorp en Heikant krijgen de brochure in de brievenbus. Verder is de brochure vanaf september te verkrijgen in de bib, het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn, in de Mena en bij het onthaal in het administratief centrum.