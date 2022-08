Rotselaar dringt aan op spoedprocedure voor heropbouw Dijlebrug: “Huidige maatregelen zijn onvoldoende voor veiligheid en doorstroming van verkeer”

RotselaarOver de Dijlebrug op de Provinciebaan in Rotselaar geldt al een tijdje een maximumsnelheid van 30km/u, maar vanaf 22 augustus wordt er ook beurtelings verkeer ingevoerd. Dat moet de verdere afzakking van de brug afremmen alvorens de volledige heropbouw in 2024. Het gemeentebestuur van Rotselaar dringt echter aan om een spoedprocedure te starten voor een nieuwe brug.

De kritieke toestand van de Dijlebrug op de Provinciebaan is al langer bekend. Op de ‘onderbrug’ in kwestie, waar de Provinciebaan over de Dijle gaat, werd in 2018 een verzakking in het midden van het wegdek vastgesteld. Als je als bestuurder over de brug rijdt, voel je de lokale verzakking als een ‘knik’ in het wegdek. Sinds de eerste vaststellingen werd de brug regelmatig opgemeten en uit de laatste opmetingen bleek dat de lokale verzakking zich voortgezet heeft. Daarom is er beslist om de brug volledig af te breken en te vervangen door een nieuwe brug in 2024.

Beurtelings verkeer

“Om te vermijden dat die schade verergert, heeft Wegen en Verkeer in oktober 2021 een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd”, klinkt het. “Immers, hoe sneller het autoverkeer over de brug rijdt, hoe groter de ‘slag’, de impact op die knik wordt. We laten het verkeer dus trager rijden om de impact te verminderen. De snelheidsbeperking is ook beter voor de verkeersveiligheid. Vanaf 22 augustus wordt de rijweg op de brug versmald en zal een systeem van alternerend (beurtelings) verkeer worden ingevoerd, waarbij de brug maar in een rijrichting tegelijk gebruikt kan worden. De voertuigen die vanuit Werchter naar Rotselaar rijden, krijgen daarbij voorrang. Door de versmalling van de rijweg zullen bestuurders als ze de brug naderen ook vanzelf vertragen.”

Volledig scherm De brug over de Provinciebaan in Rotselaar © Vertommen

Spoedprocedure

Het gemeentebestuur van Rotselaar dringt echter aan op bijkomende maatregelen en wil via een spoedprocedure de werken laten starten voor 2024. Dat doet het bestuur via een aangetekende brief naar Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“We beseffen dat de kritieke toestand van de brug drastische maatregelen vergt, maar we hebben bij de Vlaamse overheid de grote impact van de constructies benadrukt op de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruikers en omwonenden”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Bovendien vrezen we dat ook deze maatregelen op korte termijn onvoldoende zullen zijn voor de veiligheid en onhoudbaar voor de doorstroming van het verkeer. Met verkeershinder en files tot gevolg.”

De Provinciebaan is een belangrijke verkeersas die dagelijks een cruciale verbinding vormt voor zowel lokaal als bovenlokaal verkeer tussen Werchter via Rotselaar naar de E314. “Om de veiligheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer te garanderen, is het noodzakelijk om op zeer korte termijn structurele maatregelen te nemen”, aldus het gemeentebestuur. “Daarom dringt de gemeente aan bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse minister van Openbare werken om op korte termijn werk te maken van de aanleg van een nieuwe brug. Het vraagt daarvoor om de spoedprocedure aan te wenden, zodat er op zeer korte termijn een nieuwe brug kan worden aangelegd.”

