Rotselaar breidt speelbos ’t Waterdraakje uit: gemeente koopt aangrenzend stuk bos

Met respect voor de natuur

Speelbos ’t Waterdraakje in Wezemaal is toegankelijk via de Vleugtweg en de Bosweg. Het speelbos maakt deel uit van het brede speelnetwerk in Rotselaar. Naast speelbos ’t Waterdraakje heeft de gemeente ook speelbos ‘t Ravotterkesbos in Wezemaal en speelbos ‘t Speelhol in Werchter. Bovendien beschikt de gemeente in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) ook over twee grote speelzones: speelzone Ter Heide (langs de Terheidelaan in Rotselaar) en zomerspeelzone Demerbroek (langs Nieuwebaan in Werchter).