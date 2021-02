Rock Werchter reageert voor het eerst op onzekerheid rond festival: “We blijven toewerken naar begin juli, maar sluiten andere opties niet uit”

De organisatie van Rock Werchter reageert voor het eerst op de onzekerheid rond het festival. Ondanks dat ze de ambitie blijven koesteren om het festival begin juli te laten plaatsvinden zoals gepland, sluiten ze alternatieven niet meer uit. “Het is hier een pak stiller dan het zou moeten zijn. Voorlopig geen nieuwe namen of ticket updates. Het zijn onzekere tijden. We leven met restricties. Bijna 1 jaar geleden werd de stekker uit de livemuzieksector getrokken. Samen zingen, dansen of feesten: the virus says no. De grote stilte. Het grote gemis. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Er zijn vaccins. Er worden betere behandelingen voor Covid-19-patiënten ontwikkeld. Elke dag biedt een nieuwe kijk. Het komt goed”, steekt de organisatie van wal. Maar komt het goed met Rock Werchter 2021? Kortom: zal het festival doorgaan?

“We willen de vraag niet uit de weg gaan en open kaart spelen. De ene dag is de stemming optimistisch, de volgende dag kleurt somberder. We geloven in betere tijden en blijven positief ingesteld. Er is veel overleg over een veilige heropstart van festivals met overheden, experten en collega’s in binnen- en buitenland. De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, artiesten, crew en vrijwilligers is altijd onze hoogste prioriteit. We blijven toewerken naar Rock Werchter begin juli, maar sluiten andere opties niet uit. Als festivals in veilige omstandigheden kunnen, dan staan we er. De goesting is ongelooflijk groot”, besluiten ze.