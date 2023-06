Rock Werchter nodigt buren opnieuw uit voor drink op het festivalterrein

Juni is maand van de nieuwkomer in Leuven

Dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag maar in Leuven maken ze er een hele maand van. “We zetten de werking voor anderstalige nieuwkomers (vluchtelingen) in de kijker met op 1 juli het Nomadenfeest als mooie afsluiter”, zegt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).