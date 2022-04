Rioleringswerken in Heikant zitten op schema, maar zullen nog even duren

LEUVEN Smeulende schoonmaak­doek­jes veroorza­ken rookontwik­ke­ling in restaurant

De hulpdiensten moesten maandagnacht omstreeks 2.30 uur uitrukken voor een brandmelding afkomstig uit een restaurant in de Savoyestraat. De bewoners die boven de zaak wonen, haastten zich naar buiten. De brandweer stelde vast dat de rook die in het restaurant hing het gevolg was van een hoop schoonmaakdoekjes, die waren beginnen smeulen. Wellicht werd dit proces in gang gezet door het schoonmaakproduct dat in de doekjes zit. Na het verluchten van de zaak mocht iedereen het pand weer betreden.

12 april