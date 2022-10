Restaurant ‘De Rode Kreeft’ krijgt uit het niets uniek albino exemplaar geleverd: “Kans dat je dit meemaakt is 1 op 10 miljoen”

WerchterDe kans dat je een knaloranje kreeft opvist, bedraagt volgens kenners zowat één op tien miljoen. Bij restaurant De Rode Kreeft in Werchter keken ze dan ook raar op toen er in hun batch van honderd kreeften zo’n albino exemplaar tussen zat. Het Canadese vrouwtje werd Babette gedoopt en zal voorlopig niet in de kookpot verdwijnen. “Liefst van al zoeken we een nieuwe thuis voor haar.”

Vier dagen geleden zwom Babette nog in haar natuurlijk biotoop in overzeese wateren, meer bepaald de Fundybaai tussen de Canadese provincies New Brunswick en Nova Scotia, ook grenzend aan een stukje van de Amerikaanse staat Maine, aan de Atlantische kust van Noord-Amerika. Momenteel vertoeft ze in het wereldvermaarde Werchter in een bassin met haar donkerblauwe tot donkerpaarse lotgenoten. De zaakvoerders van De Rode Kreeft willen voor een keer een uitzondering maken en daarom zal ze — voorlopig — niet lauw op een teljoor belanden met een toef mayonaise.

Volledig scherm Babette valt meteen op tussen haar lotgenoten. © Vertommen

“We hebben ons restaurant nu al vier jaar en dit hebben we nooit meegemaakt”, vertelt zaakvoerder Philippe Walschaerts opgetogen. “Ik heb ook meteen met de importeur gebeld en in dertig jaar bedrijvigheid is dit de tweede maal dat hij het weet dat iemand zo’n uniek exemplaar in zijn aquarium heeft. Ik heb wat zitten opzoeken, maar eigenlijk heb ik er niet zo veel informatie over kunnen inwinnen. Wat we wel weten, is dat we ze niet meteen aan de eerste de beste smulpaap gaan serveren. We willen eerst kijken of er interesse is van de Sealifes in deze wereld en dan zien wat de mogelijkheden zijn. Dat beest gaat natuurlijk ook geen vijftig jaar meer leven. Maar het gaat wel om een heel levendig dier, dat voortdurend ambras zit te maken met haar soortgenoten”, lacht Philippe.

Kuddebeesten

Babette krijgt bij de Rode Kreeft geen voorkeursbehandeling en zit gewoon net als de rest als haringen in een ton. “Het ziet er misschien barbaars uit, maar neem een groot aquarium en zet in iedere hoek een kreeft en binnen de kortste keren kruipen ze dicht opeen. Het zijn, zeg maar, kuddedieren die niet alleen kunnen overleven. Zij zit nu rond de 720 gram, maar het is een kwestie van tijd vooraleer dat gewicht afneemt. Ze worden niet gevoed en eigenlijk zullen ze na verloop van tijd zichzelf verteren. We gaan ze nu nog even showen aan onze klanten en dan komt er hopelijk een oplossing uit de bus.”

Volledig scherm Babette wordt voorlopig niet geconsumeerd. © Vertommen

Een albino kreeft heeft een oranje kleur, omdat er een verschil in pigmentatie is. “Volgens onze importeur heeft ze een genmutatie achter de rug, waardoor de eiwitten anders gebonden worden. Een ander minder waarschijnlijke reden voor haar oranje kleur is dat ze kleurstoffen heeft binnen gekregen door voeding. Dat lijkt hier totaal niet het geval als je kijkt naar de ganse populatie”, bedenkt Philippe zich. “Mochten we ze nu toch degusteren, dan zal je het verschil met een traditioneel donkere kreeft niet proeven. Door ze te koken, krijgen ze hun typisch rood-oranje kleur”, geeft Philippe nog mee. Wie een oplossing heeft — geen kreeftensoep — voor Babette, mag zich melden bij De Rode Kreeft, Tarweland 10 in Werchter.

Volledig scherm Chef Gurung Chok zal de kreeft niet in een pot met kokend water dompelen. © vertommen

