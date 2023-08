IN BEELD. Viervoe­ters baas op Hondenker­mis

Of ook honden naar de hemel gaan is niet zeker. Al zal die plek ongetwijfeld veel weg hebben van het centrum van Tremelo. Daar waren op de laatste dag van het gratis festival Raadshuisrock de viervoeters even baas. Tijdens de hondenkermis mochten baasjes hun trouwe vriend zelfs een uur lang op de schoot nemen in verschillende attracties.