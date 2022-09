Prijzen voor woning en bouwgrond in Rotselaar stijgen fors, ook appartementsprijzen gaan omhoog

Leuven/Heverlee Twipe Mobile Solutions uit Heverlee gekroond tot Leeuw van de Export

Gisteren reikte Flanders Investment & Trade opnieuw prijzen uit tijdens Leeuw van de Export 2022. Jaarlijks zet Vlaanderen lokale exportsuccessen in de schijnwerpers, ditmaal in de Babanthal. Voor deze 21e uitreiking werd het Leuvense Twipe Mobile Solutions gelauwerd in de categorie ‘Bedrijven met maximaal 49 medewerkers’.

15 september