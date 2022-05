Politie doet inval bij koeltechniekenbedrijf Bumaco: CEO uit bed gelicht en HR-personeelslid meegenomen voor verhoor

In groten getale hield de gerechtelijke politie en de sociale inspectie een huiszoeking bij de vestiging langs de Stationsstraat in Rotselaar. De zoeking nam enkele uren in beslag. Daarbij werd de administratie binnenstebuiten gekeerd. CEO Roel Buelens werd volgens onze informatie thuis in Boortmeerbeek als eerste uit zijn bed gelicht door de speurders voor verhoor. Iemand van de personeelsadministratie werd ook meegepakt voor ondervraging. Verder werden de werknemers in het ongewisse gelaten en kregen ze van bovenaf zwijgplicht opgelegd om niet te communiceren over de malaise. Naar wie of wat het onderzoek loopt, is vooralsnog onduidelijk. Het onderzoek zit bij het arbeidsauditoraat en het parket van Leuven wenste geen reactie te geven. Bumaco heeft nog drie andere vestigingen in Duffel, Nazareth en Mellet. Daar konden ze alleen maar vaststellen dat ze geen speurders over de vloer kregen.