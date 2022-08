Picknick van de burgemeester in festivalpark Werchter

Leuven Staatsse­cre­ta­ris Thomas Dermine bezoekt innovatie­la­bo AB Inbev: “Ambitieuze investerin­gen vandaag vormen de welvaart van morgen.”

Gisteren was staatssecretaris van relance en wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) te gast bij het Global Innovation & Technology Center (GITEC) in Leuven. GITEC is het streng beveiligde innovatielabo van bierreus AB Inbev, en staat centraal in de R&D-activiteiten van het bedrijf.

