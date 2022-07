Paula (75) overlijdt vijf jaar nadat ze stopte met haar bekende frituur

Paula Dobbelaere overleed op 23 juli in Gasthuisberg, exact een week nadat haar man Jos Vanden Eynde onverwachts het leven liet. Paula baatte nét geen vijftig jaar haar frituur uit in de schaduw van de kerk van Wezemaal. Sinds haar 21 jaar stond ze achter de frietketel, de barak nam ze over van Gérard waar ze de kneepjes van het vak leerde. “Niet dat ik het niet graag meer deed - integendeel zelfs, zolang het maar niet te druk was. Maar fysiek begon het werk toch te wegen. Uiteindelijk heb ik hier ruim 49 jaar lang friet gebakken. En nooit één dag tegen mijn goesting, hé. Ik had nog graag die 50 gehaald, maar het is mooi geweest”, vertelde ze bij haar afscheid. Jarenlang was ze zes dagen op zeven open en het werk deed ze allemaal op haar eentje. Alleen op vrijdag stak haar enige zoon Ronny een handje toe om de drukte in haar frituur te trotseren. De dag van de begrafenis van haar man Jos (77), blies Paula haar laatste adem uit. Ze wordt zaterdag begraven in de parochiekerk Sint-Martinus in Wezemaal om 10 uur.