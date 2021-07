Parklife Werchter valt in de smaak bij eerste festivalgangers: “Zon, cocktails en goede muziek”

LEUVEN EK-koorts stijgt: toeterende auto rijdt tot tweemaal toe over volle Oude Markt in Leuven

27 juni Dat de nervositeit stijgt in de aanloop naar de EK-match van de Rode Duivels was zondagavond ook duidelijk op de Oude Markt in Leuven. Een auto met Belgische vlaggen reed er tweemaal - luid claxonnerend - over de Oude Markt, tot groot jolijt van de vele opgedaagde fans. De Oude Markt was nochtans enkel een wandelzone op dat moment. Van 18.30 tot 20.30 uur is er slechts laden en lossen van leveranciers toegelaten. Na de passage van de enthousiaste Belg daagde er wel meteen enkele politie-agenten op. De kans bestaat dat hij nog geverbaliseerd wordt op basis van camerabeelden.