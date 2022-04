Parking Frans Drijversplein tijdelijk niet beschikbaar

ROTSELAAR Werken aan Vaken­straat gaan nieuwe fase in: Meanders­pad twee dagen afgesloten

De onderlaag asfalt in de Vakenstraat wordt op 4 en 5 april aangelegd. De aanleg is een volgende fase in het grote project Vakenstraat/Steenweg op Gelrode. Gedurende die twee dagen wordt de weg volledig afgesloten en zal ook het Meanderspad afgesloten worden. Die maatregel is nodig om de fundering te beschermen bij de aanleg.

1 april