Organisatie Rock Werchter nodigt buren uit op drink: “Inschrijvingen zijn beperkt”

Leuven Laatste wisser de neus in in testcen­trum Pauscolle­ge

Gisteren nam het KU Leuven-testcentrum in het Pauscollege de allerlaatste coronatest af. In totaal waren dat er 71.656, of gemiddeld 122 per dag. Aan die reeks kwam gisteren een einde. Studenten kunnen voor een coronatest vanaf vandaag terecht in de teststraat van het UZ Leuven.

1 juni