OPROEP. Hoe verloopt jouw rit naar Rock Werchter?

Rock Werchter gaat vandaag van start en dat veroorzaakt steevast heel wat verkeershinder. Duizenden festivalgangers verplaatsen zich met de wagen naar een van de parkings, waardoor het verkeer vanaf de autosnelweg langs de verschillende lokale wegen tot aan de weide vaak heel moeizaam verloopt. De afgelopen weken vonden er drie dagfestivals plaats – Boutique, Classic en Harry Styles – met steeds veel verkeerschaos. Er werd voor het eerst gewerkt met een nieuw parkeersysteem, waarbij je op voorhand een parkingticket moest aankopen. Had je dat niet gedaan, kwam je de parking niet op. En dat veroorzaakte opstroppingen. "Maar de in- en uitstroom tijdens Rock Werchter verloopt sowieso meer gespreid", klonk het gisteren.