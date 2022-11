Opnieuw voordeeltickets voor inwoners voor drie zomerfestivals in Werchter, niet voor avondconcert Harry Styles

ROTSELAAR/HAACHTVoor Werchter Boutique, TW Classic en Rock Werchter zullen er naar goede gewoonte voordeeltickets zijn voor de inwoners van Rotselaar en Haacht. Deze tickets worden verdeeld volgens het principe ‘first come, first served’.

Daarom is er tijdens de kerstvakantie een digitale registratieprocedure en wie daar eerst registreert, staat bovenaan de lijst. Elke inwoner van Rotselaar en Haacht kan per festival één voordeelticket aankopen. Liever niets missen van de zomer? Dan registreer je apart voor elk festival. Na aankoop van de tickets nog wisselen van festival kan niet. De digitale registratie start op zaterdag 24 december 2022 om 9 uur en loopt tot zondag 8 januari 2023 om 23 uur

​​​​​​​Een combiticket voor Rock Werchter 2023 aan voordeeltarief kost 208 euro (inclusief servicekosten, mobiliteit- en ecobijdrage). Een voordeelticket voor Werchter Boutique op 17 juni 2023 kost 78,30 euro (inclusief servicekosten, mobiliteit- en ecobijdrage) en een voordeelticket voor TW Classic op 18 juni 2023 kost 103,80 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitbijdrage).

Meerdere personen

Het is mogelijk om voor meerdere personen binnen één gezin voordeeltickets te kopen, elke persoon moet eerst apart geregistreerd worden. Indien de registratie goed verlopen is, krijg je meteen een bevestigingsmail. Na de registratieperiode volgt een controleperiode en gaat de gemeente na of alle inschrijvingen ook effectief inwoners van de gemeente zijn. Na deze controle wordt een unieke code gemaild waarmee het voordeelticket kan aangekocht worden.

Tickets zijn niet overdraagbaar en kunnen niet doorverkocht worden. In 2022 werd hier omwille van de overgeboekte tickets van 2020 een uitzondering op gemaakt. In 2023 moet de naam bij registratie en op het ticket opnieuw overeenstemmen met de persoon waarvoor het ticket bestemd is, deze naam kan achteraf niet meer veranderd worden. Bij de eerste controle door de gemeente na registratie en bij het ophalen van het polsbandje in het burenloket tijdens het festival, is er een identiteitscontrole.

Harry Styles?

​​​​​​​En wat met het concert van Harry Styles In Werchter? De show van Harry Styles is geen festival, maar een avondconcert. Voordeeltickets worden enkel voorzien voor de verschillende festivals in Werchter, daarom zijn er geen beschikbaar voor Harry Styles.

Tickets voor de twee reguliere festivals zijn ook nog altijd beschikbaar. Een combiticket voor Rock Werchter kost dit jaar 292 euro. Voor een dagkaartje voor Werchter Boutique betaal je 108 euro in voorverkoop. TW Classic met Bruce Springsteen als headliner is inmiddels uitverkocht. De link voor de voordeeltickets komt binnenkort online.

Award

Wie Rock Werchter een warm hart toedraagt, kan meestemmen om het festival te bekronen als ‘Best Major Festival’ en ‘Line-up of the Year’. Stemmen kan via deze link.

Volledig scherm Eerste dag Rock Werchter. Burenloket in info © Vertommen

