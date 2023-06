Ook uittocht bij Werchter Boutique verliep allesbehalve vlot: “Mensen beslisten om in hun auto te slapen”

Niet alleen de intocht van festivalgangers heeft gisteren heel wat drukte veroorzaakt, ook de uittocht van Werchter Boutique verliep problematisch. Volgens sommige festivalgangers was het zelfs ronduit een ramp. “Tot 2 uur aanschuiven om de parking te kunnen verlaten. Schandalig!” En er moest ook elders nog flink aangeschoven worden.

Onze redactie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag meerdere meldingen van misnoegde festivalgangers, nadat eerder het verkeer ook al aardig in soep liep. “Problemen voor het verlaten van parking Hive (blauw) na Werchter Boutique”, meldt een festivalganger. “De organisatie probeert de schuld van dit verkeersinfarct af te schuiven op de bezoekers, die hun richtlijnen niet goed gelezen zouden hebben. Maar wij hebben meer dan 100 euro betaald om verschillende artiesten te kunnen zien. Wel, we hebben er twee gezien. Erg dure tickets, noem ik dat.”

Geen instructies

“Wij hebben de instructies van de organisatie trouwens wél gevolgd”, vervolgt de festivalganger. “Bij het verlaten van de parking waren er echter geen instructies. We hebben minstens 2 uur stilgestaan. Gelukkig was Pink de moeite, maar de organisatie liet ons mooi stikken.”

Er kwamen ook meldingen van festivalgangers die besloten om in hun auto te slapen. En ook bij de bussen liep het niet allemaal even gesmeerd. Ook daar was het tot twee uur aanschuiven voor een zitje.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De wachtrij voor het eten. © rv

Ook de weide verlaten bleek geen sinecure. Zo werden enkel de twee uiterste uitgangen geopend, in de hoeken van het terrein. Dat veroorzaakte het nodige duw- en trekwerk, met links en rechts lichte paniek. Ook wie een drankje wenste, iets wilde eten of naar het toilet moest, had beter het nodige geduld op zak.

Vandaag staat Werchter Classics op het programma. De vraag is dan ook hoe de organisatie een herhaling wil vermijden. “We hopen in de eerste plaats dat festivalgangers kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen”, klonk het zaterdagavond, voor de drukte van de uittocht. “Maar we gaan onze parkings ook anders organiseren en meer signalisatie plaatsen. Maar als iedereen tegelijk toekomt, krijg je sowieso problemen.”

Volledig scherm Lange files rondom het festivalterrein, zaterdagavond. © rv

Volledig scherm De wachtrij aan de toiletten. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.