‘Onze jongens in Frankrijk’met in de hoofdrol dokter Alfons Leempoels (105) is nu ook verkrijgbaar als luisterboek

“Deze eerste cahier, uitgegeven door de Heemkring van Groot-Rotselaar, gaat over de helse tocht die dokter Leempoels, zijn neef Leonard De Keyser en zijn broer Gaëtan in mei 1940, na de Duitse inval in ons land, naar Noord-Frankrijk ondernamen”, duidt Bert Cornelis. De drie jonge mannen werden met nog 300.000 opgeroepenen, door het Belgisch leger verplicht om als Crab’s (rekruten) naar Frankrijk te vluchten om daar te hergroeperen en België te bevrijden. Dit mislukte en het drietal was eind mei terug in Rotselaar. Cornelis steekt zijn bewondering voor de dokter niet onder stoelen of banken. “Hij is geen onbekende in zijn gemeente en ver daarbuiten. Hij verwierf naam en faam, niet alleen door zijn gezegende leeftijd, maar ook door zijn actie in juni 2020 om het wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus te steunen. Met een ‘marathon voor het goede doel’ in zijn tuin haalde hij de wereldpers. Leempoels is intussen ook ereburger van zijn gemeente geworden en de plaatselijke vereniging de Reuzengilde liet naar zijn beeltenis een reus maken.”