Okay in Rotselaar gesloten door wateroverlast

De wateroverlast in de supermarkt werd maandagochtend ontdekt door de werknemers. “De omvang van de schade is nog niet helemaal duidelijk, maar het valt al bij al wel mee”, klinkt het bij Colruyt Group. “Het assortiment in de winkel is grotendeels gevrijwaard gebleven, dus we verwachten geen grote stockproblemen. Het waterlek werd voor alle duidelijkheid veroorzaakt door een defect aan een technische installatie, en dus niet door het onstuimig weer. Momenteel is al het water al uit de winkel, maar er is wel nog heel wat opruimwerk. We proberen de supermarkt morgen opnieuw te openen, maar dat is nog niet helemaal zeker.”