Nu ook benefietconcerten om herstelling dak Donjon Ter Heyden te bekostigen

WERCHTER Takel­dienst beleeft rustig festival­week­end op Rock Werchter: “Voor het grote geld doen we het niet, wel voor de sfeer”

Hoop en al twaalf auto’s heeft Wies Verhaegen (69) moeten takelen tijdens Rock Werchter. Samen met zijn collega Kristof houdt hij vijf dagen de wacht langs de Provinciebaan in Rotselaar. Slapen doet Wies in een omgebouwde lijnbus, die dienst doet als camper. Zijn collega dut in een vrachtwagen. “We dachten dat het donderdag erg zou worden, maar de grote drukte is uitgebleven.”

4 juli