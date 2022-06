North West Walls in festivalpark Werchter zijn klaar

Met de terugkeer van de festivals in het Festivalpark, krijgt Rock Werchter’s street-art project North West Walls eindelijk een vervolg. Onvoorzien lang sierden de werken uit 2019 de wanden van de containertorens. Editie zeven is nu klaar. De voorbije weken realiseerden Jabi Corte (Spanje), Paola Delfin (Mexico), Federica Furbelli (Italië), Irene Lopez Leon (Spanje), Alex Maksiov (Oekraïne) en Zenith (België) hun kunstwerken op North West Walls. Vanaf Werchter Boutique, dat plaatstvindt op zondag 19 juni, zijn de werken één jaar lang te bewonderen in het Festivalpark. Eerst enkel voor festivalgangers, buiten de festivalperiode ook voor elke liefhebber van street-art.

Curator Arne Quinze heeft voor de zevende editie van North West Walls topkunstenaars uit verschillende hoeken van de wereld uitgenodigd. ‘Epiphany’, het werk van de Spaanse Irene Lopez Leon is een bijzonder kleurrijk spektakel. Oekraïner Alex Maksiov, die zijn land niet kan verlaten, liet zijn werk ‘Identity’, een ode aan zijn thuis, realiseren door landgenote Tatiana Talanova. Federica Furbelli stelt ‘Cachoeira’ voor, de Spanjaard Jabi Corte ‘Universal Mission’. Monochroom maar vol leven en kracht is ‘Resistencia’, de mural van de Mexicaanse Paola Delfin. ‘Zwart op Wit’ het werk van Zenith, het alias van Matthias Schoenaerts, is een innemend eerbetoon aan Sanda Dia.

Met North West Walls kreeg het festival er in 2014 een kunstbeleving bij. Het is een landschapsbaken dat ook buiten de festivalperiode te bewonderen is in het Festivalpark. Een installatie van permanente aard. En toch is ze dat ook niet. Want North West Walls ziet er elk jaar weer anders uit. Arne Quinze, curator van North West Walls, tracht de aandacht te vestigen op het nut van diversiteit in onze publieke ruimtes. Hij wil mensen aanzetten om creatiever en bewuster om te gaan met de omgeving waarin ze leven.