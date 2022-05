(Nog) geen extra maatregelen op Rock Werchter voor ‘Needle spiking’: “We zijn alert en in overleg met de veiligheidsdiensten”

WerchterDe voorbije weken zijn er heel wat meldingen gemaakt van ‘needle spiking’ in België. De Belgian Pride, de voetbalwedstrijd KV Mechelen-RC Genk en nu ook van het tienerfestival We R Young. Met de - grote - festivals in aantocht maken heel wat mensen zich zorgen over het nieuwe fenomeen. Rock Werchter is momenteel nog in overleg met de veiligheidsdiensten maar treft voorlopig nog geen extra maatregelen.

‘Needle spiking’ - letterlijk vertaald ‘met een naald spijkeren’ - is het fenomeen waarbij er zonder te beseffen en ongevraagd een spuit in je lichaam wordt geprikt, met daarin wellicht een verdoven middel. De term dook vorige zomer voor het eerst op in Groot-Brittannië. Tussen september vorig jaar en januari van dit jaar stelde de Britse politie maar liefst 1.382 rapporten op over vermeende gevallen van needle spiking. De slachtoffers, vooral vrouwen, werden bijna steeds gedrogeerd in het uitgaansleven. Evenwichtsverlies, verwardheid, misselijkheid, duizeligheid, overgeven en spraakproblemen zijn veelgenoemde symptomen.

België

Het fenomeen is sinds enkele weken ook zichtbaar in België. Na de Belgian Pride en voetbalwedstrijd KV Mechelen-RC Genk zouden er ook slachtoffers gevallen zijn op het Hasseltse tienerfestival We R Young. Was het effectief ‘Needle spiking’? Of eerder paniek op het festival? Artsen maken zich alvast zorgen over de festivals en de massa evenementen.

‘We zijn alert’

Met zijn 151.000 bezoekers behoort Rock Werchter bij de grootste festivals van België. De 67.000 combitickets en 84.000 dagtickets vlogen razendsnel de deur uit. Het nieuwe fenomeen is ook de organisatie niet ontgaan. “Wij zetten in Werchter alles in om de festivalgangers een veilig, gezond en heel fijn festival te bieden. In aanloop naar de festivals vergaderen we regelmatig met lokale en federale politie, met lokale en provinciale overheden, met de hulpdiensten. Ook is er met hen een permanent overleg tijdens de festivals zelf”, vertelt communicatieverantwoordelijke Nele Bigaré. “Onze crew, security en hulpdiensten - Politie en Rode Kruis - zijn steeds dichtbij en steeds bereikbaar voor de festivalgangers. We zijn alert en we zijn in contact met de veiligheidsdiensten over het nieuwe fenomeen en de aanpak ervan.”