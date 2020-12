Nasrien Cnops (31) voor het eerst openhartig over haar miskraam: “De woorden ‘ik hoor geen hartslag meer’ achtervolgen me nog iedere dag”

Leuven Aantal coronapa­tiën­ten in UZ Leuven bleef stabiel deze week

11 december Weinig of geen evolutie de voorbije week in het aantal coronapatiënten in UZ Leuven de voorbije week. Momenteel liggen er 83 COVID-19-patiënten. Maandag stond de teller nog op 84 patiënten.