N-VA Rotselaar kiest voor verjonging in het bestuur

Kristof Wuyts is een vijftal jaar actief in N-VA Rotselaar, vorige bestuursperiode als jongerenverantwoordelijke, en is lid van het directiecomité AGB. “Ik vind het bijzonder fijn en uitdagend om samen met deze sterke ploeg onze mandatarissen te ondersteunen en de aanloop te nemen naar de verkiezingen in 2024. We hebben een mooie mix van ervaren rotten en jonge, ambitieuze mannen en vrouwen uit de drie deelgemeenten van ons prachtig Rotselaar. Met deze mensen kijk ik vol vertrouwen naar de toekomst en hoop ik als afdeling te kunnen blijven groeien.”

Ondervoorzitter Elke Wollants is in 2019 lid geworden van het N-VA afdelingsbestuur, nu vond ze dat het tijd was om wat meer verantwoordelijkheden op te nemen. “ Ik heb een brede interesse in politiek, en daarom zette ik mijn eerste stappen in de gemeentepolitiek. Ik kijk er met veel enthousiasme naar uit. Ik ben opgegroeid in Wezemaal en woon nu al 20 jaar in Rotselaar. Onze gemeente ligt me dus zeer nauw aan het hart en ik wil hier heel mijn leven blijven wonen. Ik wil me graag inzetten om samen met een sterk team er nog een mooier Rotselaar van te maken.”