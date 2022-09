Minstens nog jaar lang beurtelings verkeer over ingezakte Dijlebrug: “Tot aan de afbraakwerken volgende zomer, dan sluiten we Provinciebaan af”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is duidelijk. “Het verkeer zal beurtelings moeten blijven rijden tot de brug volledig heropgebouwd is.” Op donderdag starten de herstellingswerken om de stabiliteit van de brug te garanderen. De regeling van de verkeerslichten zal aangepast worden aan de verkeersintensiteiten van de ochtend- en avondspits. Zo krijgt de rijrichting waar het ‘s morgens of ‘s avonds het drukst is een langere groentijd. “Die regeling zal de eerste dagen grondig geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden”, bevesigt Anton De Coster van AWV. Voetgangers en fietsers hebben steeds vrije doorgang zonder stoplichten.

Een verandering in de verkeerssituatie op een drukke verkeersas zoals de Provinciebaan, tussen Werchter en Rotselaar, gaat met veel hinder gepaard. Dat weten ze ook bij AWV. “We beseffen dat dit extra vervelend is aan het begin van het schooljaar. Maar de huidige lage waterstand is een kans om nu de nodige herstellingen uit te voeren. Zo wordt de middenpijler verstevigd en de stabiliteit van de brug verzekerd, in afwachting van het plaatsen van een nieuwe brug in 2023", stelt De Coster. Maar hoe die brug er zal uitzien en hoe lang het zal duren om die te bouwen en te plaatsen dat is nog koffiedik kijken. Veel hangt nog af van het uiteindelijke ontwerp en de uitvoeringsmethode die het studiebureau zal uitwerken. AWV houdt al een slag om de arm en spreekt van een “krappe planning.” Tegen het voorjaar van 2023 zal AWV volgens de huidige planning de omgevingsvergunning aanvragen en in de zomermaanden van 2023 zal de aannemer aangesteld worden. Dan volgt in dezelfde zomer nog de afbraak van de bestaande brug en starten de werken voor de nieuwe brug.