Meredith Gielens (26) van schoonheidssalon Meredithé is finaliste Miss Wellness Beauty: “Ik ben trots op mezelf”

Samen met nog 22 andere dames die actief zijn in de ‘beautysector’ gaat Meredith de strijd aan om de titel ambassadrice Miss Wellness Beauty in de wacht te slepen. De winnaar van de wedstrijd mag één jaar lang de sector van beauty en wellness vertegenwoordigen in ons land. Voor de 26-jarige Meredith Gielens uit Rotselaar is dat een droom want zelf legde ze al een hele weg af in de sector. “Sinds 2018 heb ik mijn eigen schoonheidssalon. Ik ben trots op mezelf in hoe ver ik het al gebracht heb met Meredithé. Ik heb nog een tal van plannen die ik wil realiseren en daarom werk ik elke dag keihard voor om mijn toekomstdromen te realiseren.” Een deel van die dromen zijn al een feit want Meredith is intussen uitgegroeid tot een gediplomeerd nagelstyliste, wimper- en wenkbrauwstyliste met meer dan zeven jaar ervaring. De komende maanden staan er ook nog verschillende workshops op de planning in het kader van Miss Welness Beauty. Vanaf februari kun je stemmen op Meredith.