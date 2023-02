Meer dan twintig bedrijven uit de streek verenigen zich op jobbeurs in Rotselaar: “Vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt in contact brengen”

De voorbije twaalf maanden ontving VDAB voor de gemeenten Rotselaar, Boortmeerbeek, Haacht, Tremelo en Keerbergen 2.145 vacatures. Dat is een stijging van 8,9% ten opzichte van het aantal ontvangen vacatures in de twaalf maanden voordien. De krapte op de arbeidsmarkt toont zich ook in onze regio, met heel wat interessante vacatures. Deze jobbeurs geeft de kans om op een moment en een locatie meer dan 20 bedrijven uit de regio te ontmoeten en hun vacatures te leren kennen. Het aanbod is zeer divers en uitgebreid voor een breed publiek. De jobbeurs richt zich zowel tot werkzoekenden, maar ook tot wie op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Heroriënteren

“Zoveel openstaande vacatures bieden vooral kansen, ook voor wie de zoektocht naar werk wat moeizamer verloopt of wie zich wil heroriënteren. Wil je weten of een job als zorgkundige iets voor jou is? Ben je er al even uit maar wil je terug ervaring opdoen als technicus? Heb je het Nederlands nog niet onder de knie, maar ben je bereid het met de hulp van anderen te leren? Het is nu het ideale moment om jezelf sterker te maken via een opleiding of werkplekleren”, vertelt Sarah Vinck, manager Intensieve Dienstverlening Vlaams-Brabant.

Voor het gemeentebestuur van Rotselaar is het versterken van de werkgelegenheid een speerpunt. In samenwerking met verschillende partners wordt daarom een grote regionale jobbeurs georganiseerd. Met dit initiatief willen VDAB en de gemeente Rotselaar vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt met elkaar in contact brengen en zo meerdere matches tot stand brengen.

Streek promoten

“Eén van de meest gehoorde bezorgdheden bij onze ondernemers is het vinden van de juiste werknemers. Wij willen met deze jobbeurs de werkgevers ondersteunen door hen de kans te geven zich voor te stellen aan inwoners en werkzoekenden uit de regio en tegelijk werken in eigen streek promoten”, benadrukt Bart De Vos (N-VA), schepen voor Ondernemen en Lokale Economie in Rotselaar.

Daarnaast zijn op de jobbeurs ook bemiddelaars van het VDAB-kantoor in Haacht aanwezig die de hele dag klaar staan om vragen rond tewerkstelling, vacatures en opleidingen te beantwoorden. Werkzoekenden die nog vragen hebben over hun cv of last minute nog enkele sollicitatietips willen, kunnen op de beurs ook bij hen terecht.

De beurs vindt plaats in de Sportoase De Toren te Rotselaar van 9.45 uur tot 12.45 uur. Inschrijven is niet noodzakelijk.

