Meer dan de helft openbare verlichting in Rotselaar bestaat uit led-verlichting: “In 2025 is heel netwerk aangepast”

ROTSELAARRotselaar werkt samen met netbeheerder Fluvius aan een volledig openbaar verlichtingsnetwerk van ledverlichting. De ledverlichting, die dimbaar is, wordt in verschillende fases aangebracht en moet tegen 2025 helemaal klaar zijn. Vandaag is in Rotselaar ondertussen al 60 procent van de verlichtingsarmaturen vervangen.

In Rotselaar brandt sinds 2016 de straatverlichting standaard niet tijdens de weeknachten van 24 uur ‘s avonds tot 5 uur ’s ochtends. In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag brandt de klassieke staatverlichting wel, omdat er dan meer verkeer op de baan is. Al sinds 2019 kiest Rotselaar ervoor om het hele openbare verlichtingsnetwerk om te vormen naar een energiezuinige ledverlichting. Zo wordt de energiekost sterk gedrukt en de CO2-uitstoot verminderd.

“Rotselaar was als pionier de eerste gemeente die zich met Fluvius engageerde voor zo’n grootschalige omschakeling van het verlichtingsnet”, vertelt Carine Goris (CD&V), schepen van Openbare Werken. “Zo zal de uitstoot van vervuilende CO2 in Rotselaar dalen van 189,81 ton CO2 tot 135 ton CO2-uitstoot. Het energieverbruik zal bovendien dalen van 949.031,84 kWh naar 672.848,50 kWh. Door slimme systemen te gebruiken die alleen verlichten waar en wanneer nodig, zullen we ook in de toekomst besparen en nog minder CO2 uitstoten.”

Hoofdverbruikers

In een eerste fase werden de grootverbruikers en de straatlampen in de verschillende dorpskernen vervangen. Nadien kwamen de hoofdverkeersassen aan de beurt. Dit jaar kregen nog heel wat straten ledverlichting. Zo werden in Werchter de woonstraten tussen de Grotestraat en Hogeweg (Jack-Opstraat, Frans Van Leemputtenstraat en Jef Scherensstraat) en tussen Hogeweg en Hoogland (Bremberg, Aspergeveld en Oude Tramweg) aangepakt.

In Rotselaar kregen de Drielindenstraat, Duitsveldbaan, Leuvensebaan, Catharinalaan en Ridderslaan ledverlichting. Dat geldt ook voor het Wingepark, Heikantberg en het fietstraject richting Leuven over de Astridstraat, Spoorwegstraat en Grensstraat. Ook de Bosweg, Olivierstraat en Wolfakkerweg in Wezemaal werden verled. Net als de volledige Aarschotsesteenweg tussen de rotonde in Rotselaar en de grens met Aarschot.

Gekoppeld aan het riolerings- en wegenisproject in de Eekstraat, Eektweg en Gemeentepad, wordt tegelijk de verlichting vervangen, zodat die zone samen met de Duitsveldbaan en Abdijlaan klaar is. Dat zal ook gebeuren bij het project in Rotselaar-Centrum voor de Kapelstraat, Groenstraat, Pastorijstraat en Parkstraat. Begin 2023 zal de Middelberg van led voorzien worden. Voor de Rigessel en Sint-Antoniusbuurt is momenteel een ontwerp in opmaak.

’s Nachts gedimd

“Waar de straatverlichting al is omgeschakeld naar ledverlichting, brandt de openbare verlichting er de hele nacht, tussen 22 en 6 uur wordt ze met 50 procent gedimd”, verduidelijk burgemeester Jelle Wouters (CD&V). De gemeente heeft in het kader van energiebesparingen gevraagd aan Fluvius of er nog bijkomend gedimd kan worden. In sommige straten buiten de dorpskernen zijn de straatlampen al vervangen door ledlampen, maar dat betekent niet dat ze automatisch ’s nachts al zullen branden. Een straat maakt namelijk deel uit van een plaatselijk verlichtingsnetwerk. Wanneer er in het plaatselijke verlichtingsnetwerk nog andere straten zitten met veel oude straatlampen, wordt er met het aansteken van de straatverlichting ’s nachts gewacht tot het hele netwerk vervangen is door duurzame ledverlichting.

Andere verlichting

De aanstralers van monumenten en gebouwen worden nu al gedurende de hele week standaard gedoofd tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends. De gemeente bekijkt momenteel met Fluvius om alle aanstralers van monumenten en gebouwen ook mee op te nemen in de aanpassing naar ledverlichting.

De gemeente Rotselaar koos al een paar jaar geleden om enkel nog energiezuinige led-kerstverlichting te gebruiken. Die ledverlichting wordt pas na 6 december opgehangen en is, net als de klassieke straatverlichting, tijdens de werkdagen gedoofd tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.