Man trekt pistool aan cafétoog omdat hij Covid Safe Ticket moet tonen: “Hij had thuis wat problemen gehad”

Het incident vond maandagavond plaats in café De Zijbeuk in Rotselaar. Er werd, zoals de coronamaatregelen voorschrijven, naar zijn CST-pas gevraagd toen de man wilde plaatsnemen. Maar in plaats van zijn smartphone haalde de man een geweer boven. Dat was even schrikken voor cafébaas Joppe. “Hij kwam heel verward over en had blijkbaar thuis al problemen gehad”, zegt die. “Ik denk ook dat hij niet goed wist hoe het Covid Safe Ticket werkte. Ik kan het eigenlijk niet zeggen. Ik voelde mij niet per se bedreigd, maar het voelde heel bizar aan.”