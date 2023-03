Longin Service pakt uit met digitale inspectiebus: “Putscanner van 38.000 euro maakt 2.000 beelden per minuut”

De innoverende aanpak van Longin Service springt al langer in het oog. In het recente verleden kondigde Bert Longin al vaker maatregelen en initiatieven aan om de dienstverlening van het bedrijf te verbeteren met ecologische milieutechnieken. Vandaag doet hij dat opnieuw, mét een Belgische primeur. “Zopas mochten we een nieuwe digitale inspectiebus in ontvangst nemen en dat is toch een erg bijzonder exemplaar”, vertelt hij.

Stevige investering

“Het gaat over een op maat gemaakte inspectiebus die voorzien is van zonnepanelen op het dak. Die voeden de batterijen en bijgevolg hoor je geen irritant zoemend geluid meer als de inspectiebus aan het werk is om riolen te inspecteren.” Geen geluidsoverlast dus voor omwonenden. Ook dat is een mooie verbetering. “Het gaat om een investering van 250.000 euro”, aldus Longin. “Bij de nieuwe inspectiebus hoort ook een ‘state of the art’ digitale putscanner van 38.000 euro. Op één minuut tijd maakt die 2.000 beelden in een rioolput. Vrijwel meteen krijgen we een digitaal verslag van de opnames. Longin Service is het eerste bedrijf in België dat aan de slag gaat met een digitale rioolputscanner. We spreken hier echt over het neusje van de zalm.”

Vernieuwend

Toch blijft het voor bedrijven in deze sector niet zo evident om mee in het ecologische verhaal te stappen. “Je zou het onontgonnen gebied kunnen noemen”, zegt Bert Longin. “Onze rioolwagen draait bijvoorbeeld niet langer heel de tijd op een dieselmotor. We halen ook vervuild water uit de riolen en dat recycleren we meteen voor de reiniging. Dat zijn veelbelovende initiatieven die onze wereld een betere toekomst oplevert, maar het is niet altijd evident om milieuverbeterende technieken toe te passen in de sector van de zware industrie.”

“De juiste oplossing vinden, is niet altijd gemakkelijk, maar moeilijk gaat ook. Ondanks alle hindernissen die we tegenkomen, gaan we door op de ingeslagen weg. We blijven met overtuiging investeren in groene oplossingen. Ik ben erg fier dat we met onze nieuwe digitale inspectiebus met zonnepanelen alweer een stap in de goede richting hebben gezet”, besluit Longin.

