Live Nation belooft bijsturing na verkeerschaos rond Werchter Boutique: “Maar volg alsjeblieft ook de route op je parkeerticket”

Er was geen spreiding, er was een nieuw systeem met bandjes, veel omleidin­gen en wegversper­rin­gen,... Maar dat zullen we vandaag bijsturen

“Het was een pittige dag”, erkent ook Nele Bigaré van Live Nation. “We zetten nochtans altijd zwaar in op een vlotte mobiliteit, met uitgewerkte plannen waar intensief over gecommuniceerd wordt. Maar de drukte bij de instroom was het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Er was geen spreiding, er was een nieuw systeem met bandjes, veel omleidingen en wegversperringen,... Maar dat zullen we vandaag (zondag, red.) bijsturen.”