Kunstvoorwerpen spotten tijdens Openkerkendag in Wezemaal

De Sint-Martinuskerk in Wezemaal is een beschermd monument. Het gotisch gebouw met lokale ijzerzandsteen had oorspronkelijk een spitse toren, die na een brand in 1860 werd vervangen door een stomp dak. Kom alles over de geschiedenis te weten op zaterdag 4 juni tussen 10 en 17 uur. Je kunt er de tentoongestelde kunstschatten bewonderen of een rondleiding volgen om 14 uur. “Wezemaal was in de late Middeleeuwen een pelgrimsoord. De eeuwenoude verering van Sint-Job trok op zijn hoogtepunt 20.000 bedevaarders per jaar aan”, zegt Patrick Vervoort, schepen voor Erfgoed en Monumentenzorg. Die cultus zorgde voor inkomsten voor de kerk, waardoor er enkele topkunstwerken te bewonderen zijn.