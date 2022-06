Kindergemeenteraad speelt vernieuwd speelbos in

De laatste kindergemeenteraad van dit schooljaar was donderdag, op locatie in speelbos ’t Waterdraakje. De kinderburgemeester opende er feestelijk het vernieuwde speelbos, waarna de kinderen het speelbos konden inspelen. Omdat zowel de kinderen als het bestuur buiten spelen heel belangrijk vinden, investeerde Rotselaar meer dan 15.000 euro in de vernieuwing van het speelbos.

Tipi’s en picknicktafel

’t Waterdraakje is een van de vier grote speelbossen en -zones in de gemeente. Rotselaar kocht in 2014 het domein van ruim 3 hectare groot, om het in te richten met natuurlijke materialen zoals een wiglo, een knuppelpad, zitbomen, takbruggen en poelen. Ook koesterburen zoals de kamsalamander kregen hier een plaatsje, door hun leefomgeving te beschermen. “Vanaf de opening staat het speelbos alle dagen open voor kinderen, gezinnen, scholen en jeugdverenigingen”, zegt jeugdschepen Nele Demuynck (CD&V).

Bij de recente vernieuwing werden er onder andere drie speeltipi’s geplaatst en een gigantische picknicktafel, in eigen beheer gemaakt door de Technische Uitvoering van Rotselaar. De natuurlijke inrichting en de omgeving van een speelzone dagen kinderen uit creatief te spelen in de natuur en die verder te onderzoeken. De ontwikkeling van het speelbos kwam er in samenwerking met het Vlaamse agentschap Natuur en Bos en de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO.

Rookvrij

Daarnaast werkte de kindergemeenteraad het afgelopen schooljaar ook rond het thema ‘Generatie Rookvrij’, waarbij de kinderen graag de speelterreintjes zoveel mogelijk rookvrij willen zien in de toekomst. Er werden daarom ook symbolisch bellen geblazen, want bellen blazen is fijner dan rook uitblazen.

In 2019 al tekende Rotselaar het charter ‘Generatie Rookvrij’, dat streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. “Dat kan alleen door kinderen en jongeren zo weinig mogelijk in contact te laten komen met tabaksproducten, want zien roken, doet roken”, zegt Bart De Vos (N-VA), schepen voor Gezondheid. De eerste concrete actie was het rookvrij maken van zwemzone ‘de Plas’.

De kindergemeenteraad bestaat uit dertien leerlingen uit Rotselaar die zich inzetten voor thema’s zoals veiligheid, groen, dierenwelzijn en ruimte om te spelen. De leden komen vier keer per jaar samen en worden begeleid door de gemeenteraadsvoorzitter Werner Mertens. “Dankzij de kindergemeenteraad vinden de ideeën van de Rotselaarse kinderen zo hun weg naar het beleid van Rotselaar”, besluit Mertens.

